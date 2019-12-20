كوريا الجنوبية تؤكد حالة الإصابة الخمسين بحمى الخنازير الأفريقية

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تم تأكيد حالتين أخريين من الإصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير البرية في كوريا الجنوبية. وقال المعهد القومي للبحوث البيئية يوم أمس الأحد إنه تم العثور على الفيروس الحيواني القاتل في اثنين من الخنازير البرية النافقة عثر عليها مسؤولون في مدينة "باجو" القريبة من الحدود بين الكوريتين.وقد تم العثور على أحد الخنزيرين النافقين يوم الأربعاء الماضي، بينما تم العثور على الثاني يوم الجمعة.وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للخنازير البرية المصابة بحمى الخنازير الأفريقية في "باجو" وحدها إلى 19 حالة، مما رفع من عدد حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 50 حالة.وقد حشدت الحكومة الكورية عددا من الجنود والمدنيين لملاحقة الخنازير البرية بالقرب من المناطق الحدودية في الأشهر الأخيرة، من أجل احتواء انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية في البلاد.