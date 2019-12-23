رئيس البرلمان يعقد اجتماعا مع قادة التكتلات البرلمانية للأحزاب الكبرى

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من المقرر أن يعقد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "مون هيه سانغ" اجتماعًا مع زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب "كوريا الحرة" المعارض الكبير، وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، اليوم الاثنين.وسوف يتم خلال الاجتماع مناقشة مسألة إقرار مشروعات القوانين المتعلقة بميزانية العام القادم، وسبل معيشة الشعب.ويعتزم الحزب الحاكم عقد جلسة برلمانية عامة اليوم لتمرير تلك القوانين، بعدما فشلت في الحصول على موافقة برلمانية عليها في الجلسة التي عقدت يوم العاشر من ديسمبر، والتي شهدت التصديق على مشروع ميزانية العام القادم، وسط نزاعات عنيفة وحادة بين الأحزاب السياسية.ومن جانبه، يصر حزب "كوريا الحرة" المعارض على أن يعتذر رئيس البرلمان والحزب الحاكم أولاً عما يصفه الحزب المعارض بأنه "دفع بالإكراه" من أجل التصديق على مشروع قانون الميزانية.ويخطط الحزب المعارض أيضًا لاستئناف تجمعاته أمام مقر البرلمان للاحتجاج على مشروعات قوانين المسار السريع الهادفة إلى إصلاح القضاء ونظام الانتخابات.