كوريا الجنوبية تتسلم طائرة مراقبة بدون طيار على ارتفاع عال

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تسلمت كوريا الجنوبية طائرة مراقبة أمريكية بدون طيار على ارتفاع عالٍ، بعد ثماني سنوات من قرار سيول إجراء عملية الشراء.وهبطت الطائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" في قاعدة "سا تشون" الجوية في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" في حوالي الساعة 5 من صباح اليوم الاثنين.وجاء وصول الطائرة بعد ثماني سنوات من قرار كوريا الجنوبية شراء أربع طائرات مراقبة بدون طيار من الولايات المتحدة، في شكل مبيعات عسكرية أجنبية.وتخطط الحكومة الكورية لاستقبال ونشر الطائرات الثلاث المتبقية في غضون النصف الأول من العام القادم.ويذكر أن الطائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" هي عبارة عن طائرة استطلاع يتم توجيهها عن بُعد، وهي مجهزة برادارات وأجهزة كشف تعمل بالأشعة تحت الحمراء مما يمكنها من التمييز بين الأشياء التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا فوق سطح الأرض من ارتفاع 20 كيلومترا. كما يمكن لتلك الطائرة أن تطير لمدة تتراوح بين 38 و42 ساعة في طلعة واحدة، ويبلغ قطرها التشغيلي ثلاثة آلاف كيلومتر، وهو ما يسمح بمراقبة منطقة شبه الجزيرة الكورية وخارجها.