النيابة تطلب من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق

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طلبت النيابة العامة من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق "تشو كوك" بشأن تدخله المزعوم في تحقيقات مع نائب عمدة بوسان السابق "يو جيه سو".وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الشرقية اليوم الاثنين إنه قدم طلبا لاحتجاز "تشو" بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحق.وفي عام 2017، قام فريق تحقيق خاص تابع لمكتب "تشو" الذي كان يعمل آنذاك مساعدا للرئيس "مون جيه إين" للشؤون المدنية، بإجراء تحقيقات بمزاعم الرشوة المتعلقة بالرئيس السابق للجنة الخدمات المالية "يو جيه سو".وقد تم تعليق التحقيقات فجأة، وتم تعيين"يو" نائبا لعمدة بوسان للشؤون الاقتصادية رغم تلك المزاعم.وكانت النيابة العامة قد استدعت الوزير السابق "تشو" لاستجوابه يومي السادس عشر والثامن عشر من ديسمبر الجاري حول السبب وراء القرار بتعليق التحقيقات مع "يو".وسيتم إصدار حكم بشأن احتجاز الوزير السابق "تشو كوك" يوم الخميس القادم.