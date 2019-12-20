الرئيس الكوري مون جيه إين يستهل زيارته للصين

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استهل الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين زيارته للصين التي تستعرق يومين.وفور وصوله إلى بكين يعقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" ويحضر مأدبة غذاء أقامها له الرئيس "شي".وسيتم في هذه القمة تناول القضايا المتعلقة بسبل منع كوريا الشمالية من شن استفزازات عسكرية، حيث من المتوقع أن يطلب الرئيس "مون" من نظيره الصيني "شي" أن يلعب دورا في إقناع كوريا الشمالية بالامتناع عن شن استفزازات عسكرية قبل المهلة التي حددتها بيونغ يانغ في نهاية العام لإظهار الولايات المتحدة المزيد من المرونة في محادثات نزع السلاح النووي مع الشمال.وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد أكد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت الماضي على أهمية مواصلة الحوار من خلال التنازلات التي تقدمها جميع الأطراف المعنية.وعبر عن قلقه من احتمال قيام كوريا الشمالية بشن استفزازات عسكرية ورد الولايات المتحدة عليها بالقوى العسكرية ، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية.كما يتوقع أن يبحث الرئيسان الكوري والصيني القضايا المتعلقة بالقضاء على الخلافات الناجمة عن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية وإزالة القيود التي فرضتها بكين على الرحلات السياحية الجماعية إلى كوريا الجنوبية.وفي ختام محادثات القمة مع الرئيس الصيني "شي"، سيتوجه الرئيس الكوري "مون" إلى مدينة "تشنغدو" لحضور القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان الذي ستعقد غدا الثلاثاء.وسيجتمع الرئيس "مون" مع رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ" مساء اليوم الاثنين، ويبحث معه سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي الحقيقي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية وغيرها من المجالات المختلفة.وسيجري الرئيس "مون" قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" غدا الثلاثاء.