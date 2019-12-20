كيم جونغ أون يناقش مع كبار المسؤولين العسكريين سبل تعزيز القدرات العسكرية

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تراس الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أمس الأحد.وقالت المصادر ذاتها إنه تم في هذا الاجتماع مناقشة الاتجاه والسبل التي يتوجب الحفاظ عليها لتعزيز القوات العسكرية للدفاع الذاتي لجيش الشمال، وسط تصاعد التوترات بين بيونغ يانغ وواشنطن.وقدم الزعيم "كيم" تحليلا موجزا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد لتعزيز القوات المسلحة الشاملة للبلاد.يأتي عقد هذا الاجتماع قبل الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال التي سبقت انعقاد اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال خلال العامين الماضيين.وتجدر الإشارة إلى تزايد عدد المسؤولين العسكريين المشاركين في الاجتماع، في مقابل انخفاض عدد مسؤولي الحكومة وحزب العمال الحاكم المشاركين، وهو ما يشير إلى عزم بيونغ يانغ ممارسة مزيد من الضغط على الولايات المتحدة واستعدادها لشن خطة عسكرية استباقية في حال تعليق المفاوضات النووية مع واشنطن.ولم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية التفاصيل حول سبل تعزيز القدرة العسكرية للدفاع الذاتي.