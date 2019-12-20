سيول وواشنطن تجريان تدريبات افتراضية على هجوم على قاعدة في كوريا الشمالية

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أجرت القوات الخاصة الكورية والأمريكية تدريبات افتراضية مشتركة في شهر نوفمبر الماضي على هجوم على قاعدة عسكرية في كوريا الشمالية والقبض على مسؤول مهم للغاية.ووفقا للصور التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين، جرت هذه التدريبات في مبنى قيادة القوات الخاصة الكورية وقاعدة القوات الجوية الأمريكية في مدينة كون سان الكورية.كما تم الكشف عن مقطع فيديو يظهر فيه جنود تابعون للقوات الخاصة الكورية والأمريكية يقومون بشن هجوم افتراضي على مبنى في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في كون سان.والجدير بالذكر أن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية تجرى تدريبات مشتركة على المعارك الخاصة، دون أن تكشف عن الصور المتعلقة بتلك التدريبات.ويعد الكشف عن الصور رسالة تحذير عسكري أمريكية لبيونغ يانغ مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية بنهاية هذا العام بشأن المفاوضات النووية مع واشنطن .وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال "مارك ميلي" قد أكد في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة لديها مستويات عالية جدا من الاستعداد العسكري.