الرئيس الكوري يعقد محادثات قمة مع نظيره الصيني

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين محادثات قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينغ"، وذلك لأول مرة منذ عقد القمة بينهما في شهر يونيو الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين.وأشاد الرئيس الكوري "مون" بالدور الهام الذي لعبته الصين لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن الجمود التي يمر بها الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية لن يكون لصالح كوريا الجنوبية والصين وكوريا الشمالية أيضا.وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين لتؤتي الفرص لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ثمارها، مضيفا أن سيول وبكين ستتمكنان معا من فتح عهد جديد من خلال الوفاق بينهما.ووجه الرئيس "مون" دعوة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" لزيارة كوريا في أقرب وقت من العام القادم.ومن جانبه، دعا الرئيس الصيني "شي" نظيره الكوري "مون" إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة من أجل تحقيق المزيد من التطور في كل من كوريا الجنوبية والصين.وأضاف "شي" أن البلدين يتمتعان بإجماع واسع في نواح كثيرة، بما فيها حماية التعددية ونظام التجارة الحرة وغيرها من المجالات المختلفة، داعيا إلى تعميق علاقة الشراكة الاستراتيجية بين بكين وسيول.