الحزب المعارض يعيق التصديق على مشروعات القوانين في البرلمان

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تقدم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي بطلب لإرجاء التصديق على مشروعات القوانين المطروحة على البرلمان الكوري، قبيل فترة وجيزة من عقد الجلسة العامة للبرلمان، مساء أمس الاثنين، كما قدم الحزب المحافظ مجموعة من التعديلات على مشروعات القوانين المتعلقة بميزانية العام القادم. ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة واضحة لمنع افتتاح الجلسة، حيث يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة الأخرى إلى تمرير عدد من مشروعات القوانين، بما في ذلك قوانين الإصلاح على المسار السريع. وقد تحدث رئيس البرلمان "مون هيه سانغ" حول ضرورة تمرير مشروعات قوانين الميزانية والمعيشة العامة في اجتماع سابق مع قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي "كوريا الحرة"، وحزب المعارضة الصغير "الإصلاح المستقبلي". وإذا تم عقد الجلسة، من المتوقع أن يتم التعامل مع 22 من مشروعات القوانين المتعلقة بالمعيشة العامة أولاً. وفي حالة التصديق على هذه القوانين، فمن المحتمل أن يسعى رئيس البرلمان لإجراء تصويت على تشريعات أكثر إثارة للجدل، بما في ذلك مشروعات القوانين على المسار السريع لإصلاح نظام الانتخابات وإصلاح النيابة العامة. وفي وقت سابق من يوم أمس، توصل الحزب الديمقراطي الحاكم، وثلاثة من أحزاب المعارضة الصغيرة، إلى جانب مجموعة من النواب المستقلين، إلى اتفاق بشأن مشروع قانون إصلاح الانتخابات، مما مهد الطريق لتمريره في البرلمان.