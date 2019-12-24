سيول تخصص 2 مليار وون كمساعدات إغاثة لكوريا الشمالية

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية للتبرع بحوالي ملياري وون، أي حوالي 1,8 مليون دولار، لكوريا الشمالية من أجل مساعدتها على التعافي من الأعاصير التي ضربتها في وقت سابق من هذا العام. ووافقت وزارة التوحيد في سيول يوم أمس الاثنين على تقديم ما مجموعه ملياران وخمسة ملايين وون من المساعدات إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك 870 مليون وون لجهود الوقاية من الكوارث، و654 مليون وون لحملات تعزيز الصحة. وبموجب هذه الخطة، سيتم استخدام المساعدات بشكل رئيسي في مقاطعتيْ "بيونغ آن" و"هام كيونغ"، اللتيْن تعرضتا لأضرار كبيرة بسبب إعصار "لينغ لينغ"، في شهر سبتمبر الماضي. ولن يتم تسليم هذه المساعدات مباشرة من خلال الصليب الأحمر الكوري الجنوبي، ولكن من خلال عدد من المنظمات الدولية غير الهادفة للربح، وذلك في محاولة واضحة لتخفيف مقاومة حكومة كوريا الشمالية المحتملة تجاه تلقي المساعدات من كوريا الجنوبية. ويذكر أن إدارة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد ظلت تتخذ موقفًا مفاده أن المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية يجب أن تستمر بغض النظر عن التقلبات السياسية.