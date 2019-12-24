النيابة تطالب بسجن رئيس المخابرات السابق 15 عاما إضافية

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يواجه رئيس جهاز المخابرات السابق في كوريا الجنوبية، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بسبب التدخل غير المشروع في الشؤون السياسية، عقوبة أخرى محتملة بسبب اختلاس مزعوم لأموال من وكالة المخابرات، وغيرها من الاتهامات. وصرحت النيابة العامة أمس الاثنين بأنها تسعى لتوقيع عقوبة إجمالية إضافية تصل إلى 15 عامًا في السجن لمدير وكالة المخابرات الوطنية السابق "وان سيه هون"، بتهم متعددة، كما طلبت النيابة من المحكمة فرض حظر عليه لمدة 10 سنوات من استخدام خبراته الرسمية السابقة، وتغريمه مبلغ 20 مليار وون، أي حوالي 18 مليون دولار. وقال ممثلو الادعاء إن "وان"، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في ظل الحكومتين المحافظتين السابقتين بين عاميْ 2009 و2013، قد قام بقمع جماعات المعارضة السياسية بسبب الخلافات الأيديولوجية، وتقديم رشوة لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، كما قام بإنفاق أموال جهاز المخابرات على شؤونه الشخصية. ويُتهم "وان" أيضًا بأنه قام باستخدام أموال جهاز المخابرات لإنشاء وإدارة منظمات عمالية صديقة للحكومة، ومراقبة الشخصيات المعارضة. ويذكر أنه قد حُكم على "وان" في العام الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات لتورطه في إنشاء فريق للعمليات السرية عبر الإنترنت للتأثير على الرأي العام بشأن الأمور السياسية الداخلية.