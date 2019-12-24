الأحزاب السياسية تبدأ في العمل على مشروع قانون الإصلاح الانتخابي

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عقد البرلمان الكوري جلسة عامة في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، لكن نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ألقوا خطابات مطولة خلال الليل بشأن مشروع قوانين الإصلاح على المسار السريع. وبدأ حزب "كوريا الحرة"، المعارض الرئيسي، مساء أمس، محاولة إعاقة جهود الحزب الحاكم للتصديق على مشروع قانون إصلاح الانتخابات، حيث بدأ النائب "جو هو يونغ" إلقاء كلمة أمام الجلسة في حوالي الساعة 9:50 مساء، بعد فترة وجيزة من طرح رئيس البرلمان "مون هيه سانغ" لمشروع قانون الإصلاح الانتخابي للتصويت البرلماني. وواصل "جو" كلمته لمدة أربع ساعات، حيث انتقد طريقة وضع مشروعات قوانين إصلاح الانتخابات والادعاء العام، ووصفها بأنها تمت بشكل غير قانوني. كما ندد بسياسات حكومة الرئيس "مون جيه إين" المتعلقة بكوريا الشمالية وسوق الإسكان والتعليم. وأعقب خطاب "جو" إلقاء كلمة من قبل النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم جونغ مين". ويذكر أنه تتم إعاقة التصديق على مشروعات القوانين في البرلمان من خلال إلقاء كلمات مطولة بواسطة نواب المعارضة، لكن النواب التابعين للحزب الحاكم تقدموا أيضًا بطلب لشرح شرعية مشروع قانون الانتخابات، حيث واصل "كيم" حديثه لمدة أربع ساعات و30 دقيقة، قبل أن يتحدث النائب التابع للحزب المعارض "كوان صونغ دونغ" بدءا من الساعة السادسة و20 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تستمر عملية إعاقة التصديق على مشروعات القوانين بين الأحزاب السياسية حتى نهاية الجلسة الاستثنائية الحالية في منتصف ليلة الأربعاء.