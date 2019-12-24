مون وشي يشددان على الحفاظ على زخم الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" على ضرورة الحفاظ على زخم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. جاء ذلك في محادثات القمة الثنائية بين الرئيسين الكوري والصيني أمس الاثنين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ووفقا للمتحدث الرئاسي الكوري "مون كو جونغ" قال "شي" خلال القمة إن هناك الكثير من الناس قلقون بشأن الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأكد على أنه يتعين على كوريا الجنوبية والصين توحيد الجهود لمساعدة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على الحفاظ على زخم الحوار بينهما. كما اتفق الرئيس "مون" مع الرئيس الصيني على أن الحفاظ على الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة هو الأمر الأكثر أهمية في الوقت الراهن. وقال "شي" إنه يمكن لكوريا الجنوبية والصين تحقيق الكثير من الإنجازات إذا تضافرت جهودهما معا، مؤكدًا على أن هذا هو ما يؤمن به. كما أشار الرئيس الصيني إلى أن الأرضية المشتركة صارت أوسع بين الجانبين حول قضايا شبه الجزيرة الكورية منذ تولي الرئيس "مون" مهام منصبه، وأن الموقف المشترك لكلا البلدين من أجل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، أصبح بمثابة قاعدة قوية للتعاون فيما بينهما.