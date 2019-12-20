سيول تتفق مع بكين على تسريع محادثات اتفاقية التجارة الحرة

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيه تشانغ" على تسريع المحادثات بين البلدين بشأن استكمال اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. وأجرى "مون" محادثات وتناول العشاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني أمس الاثنين في مدينة "تشنغدو" بمقاطعة "سيتشوان"، بعد أن أجرى محادثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في بكين، في وقت سابق من يوم أمس. وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "مون" اقترح خلال لقائه مع "لي" تطوير الأساس النظامي لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال المفاوضات الجارية بينهما في مجالات الخدمات والاستثمار، بحيث يتم توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. كما أكد "مون" على أن الجانبين بحاجة إلى المزيد من تعزيز التبادلات الثقافية والفردية من أجل تحسين الفهم المشترك بين شعبي البلدين. ورداً على ذلك، قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن تفعيل التبادلات والتعاون الثنائي سيكون بمثابة أساس مهم للتنمية المستقرة للعلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، كما وافق على تسريع المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة. وأوضح الرئيس "مون" الجهود التي تبذلها حكومته من أجل نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية، وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وأكد على أنه من المهم جدا بالنسبة لسيول وبكين تعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي في ظل الظروف الأمنية القاسية التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية حاليا.