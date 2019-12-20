الصين واليابان تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى جديد

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اتفق الرئيس الصيني "شي جين بينغ" مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد. وخلال محادثات القمة التي عقدت بين "شي" و"آبيه"، أمس الاثنين، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قال "شي" إنه يتعين على البلدين العمل معا من أجل مواصلة تطوير وتحسين العلاقات الثنائية. وأكد "شي" على أن الصين تريد رفع العلاقات الصينية اليابانية إلى مستوى جديد مع الحفاظ على التواصل الوثيق وتعزيز التبادلات السياسية. ورد "آبيه" بالقول إن تطوير العلاقات الثنائية أمر مهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، متعهدا بالالتزام برفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. وقال "آبيه" إنه يتطلع إلى زيارة "شي" الرسمية لليابان، المقرر إجراؤها العام القادم، معربًا عن أمله في أن تكون زيارة ناجحة. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن الجانبين أكدا من جديد على التعاون من أجل تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية.