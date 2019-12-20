تقرير يحذر من إنتاج كوريا الشمالية الضخم لناقلات الصواريخ الباليستية

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قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمر العام الماضي بالإنتاج الضخم للمركبات المستخدمة في نقل وإطلاق الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ونقلا عن مصدر مطلع على العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، ذكرت وكالة كيودو للأنباء أمس الاثنين أن "كيم" أصدر ذلك الأمر في فبراير من العام الماضي. ووفقًا للتقرير، تم تخصيص عشرات الملايين من الدولارات للكيانات التجارية التابعة لقسم الذخائر في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية من أجل تغطية نفقات شراء قطع غيار حوالي 70 قاذفة ناقلة من عدد من الدول، بما فيها الصين. وقالت "كيودو" إن هذه الخطوة تشير إلى أن كوريا الشمالية ظلت تعمل على تعزيز قدراتها النووية والصاروخية في أثناء الانخراط في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ما يلقي ظلالا من الشك على استعدادها للتخلي عن برنامجها النووي. وأضاف التقرير أن مسؤولي المخابرات الأمريكية الذين حصلوا على هذه المعلومات الاستخباراتية، يسعون لمعرفة كم عدد المركبات التي ستحمل مقذوفات بالستية ومدى التقدم في عمليات تشغيل تلك المركبات.