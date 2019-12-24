إدارة الطيران الأمريكية تحذر من إطلاق صواريخ بواسطة كوريا الشمالية

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أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تنبيهًا للطائرات التجارية الأمريكية مطلع هذا الشهر، حذرت فيه من احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ. ووفقا لتقرير بثته شبكة "إيه بي سي" للأخبار أمس الاثنين، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذيرا من "تجارب إطلاق صواريخ بعيدة المدى قبل نهاية عام 2019، أو في أوائل عام 2020". وقال التقرير إن تحذير كوريا الشمالية من أنها ستقدم "هدية عيد الميلاد" للولايات المتحدة قد وضع المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع، إزاء احتمال إجراء تجربة صاروخ بعيد المدى بواسطة بيونغ يانغ. وفي بيان صدر مطلع هذا الشهر، قال نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية إن ما بقي فعله الآن هو "خيار الولايات المتحدة"، وأن الأمر متروك تمامًا للولايات المتحدة لاختيار هدية عيد الميلاد التي تريدها. وقد حددت بيونغ يانغ في وقت سابق مهلة للولايات المتحدة حتى نهاية هذا العام من أجل إبداء مرونة في محادثات البلدين بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.