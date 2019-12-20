دخول اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي مع سنعافورة والتشيك حيز التنفيذ العام المقبل

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قالت وزارة التخطيط والمالية اليوم الثلاثاء إن الاتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي الموقعتين بين كوريا الجنوبية وكل من سنغافورة والتشيك ستدخلان حيز التنفيذ في غضون هذا العام.وقد وقعت كوريا الجنوبية الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع سنغافورة في شهر مايو الماضي، ومع الشيك في شهر يناير من العام الماضي.وسيتم تطبيق ما تنص عليه الاتفاقية اعتبارا من يوم الأول من شهر يناير من العام القادم.وبموجب الاتفاقية مع سنغافورة، سيتم تمديد الفترة الأساسية التي تتمتع خلالها شركات الإنشاءات الكورية العاملة في سنغافورة بمزايا الإعفاءات الضريبية من 6 أشهر إلى 12 شهرا.كما سيتم بموجبها تخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على الإيرادات المالية للشركات الكورية من 15% الحالية إلى 5%.أما بموجب الاتفاقية مع التشيك فسيتم تجميد النسبة الأعلى للرسوم الضريبية المفروضة على دخل الأرباح على مستوى 5%، وتخفيض النسبة الأعلى للرسوم الضريبية المفروضة على دخل الفوائد من 10% الحالية إلى 5%.