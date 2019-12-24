الولايات المتحدة وحلفاؤها يحثون أعضاء الأمم المتحدة على تقديم التقارير حول العمال الكوريين الشماليين

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حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم التقارير حول ما إذا كانوا يمتثلون للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، والتي تلزمهم بإعادة العمال الكوريين الشماليين إلى وطنهم.ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية أمس الاثنين، فقد كتبت الولايات المتحدة وبعض الدول الحليفة كألمانيا وبريطانيا واليابان خطابًا إلى رئيس الجمعية العامة، يحث جميع الأعضاء على تقديم تقارير نهائية حول هذه المسألة بحلول 22 مارس.وقال السفير الألماني "كريستوف هوسجن"، الذي يرأس لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية، إن وجود العمال الكوريين الشماليين الذين يكسبون دخلًا في الخارج يعد "انتهاكًا للقانون الدولي".وأفادت الأنباء بأن كوريا الجنوبية لم تشارك في الرسالة.وكجزء من القرارات التي صدرت في عام 2017، طلب من الدول الأعضاء إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين إلى بلادهم، ويبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها وجهوا هذه الدعوة بسبب عدم تقديم بعض الدول للتقارير اللازمة التي تشير إلى التزامهم بهذه العقوبات.