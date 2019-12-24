تباطؤ نمو المبيعات في قطاع الخدمات في عام 2018

واصلت المبيعات في صناعة الخدمات في كوريا الجنوبية النمو، ولكن بوتيرة متباطئة، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي.وأظهرت البيانات المؤقتة من مكتب الإحصاءات الكوري اليوم الثلاثاء أن المبيعات في قطاع الخدمات في البلاد بلغت ما مجموعه 2.16 تريليون وون في عام 2018، بزيادة 5.6% عن العام السابق.وتعد الزيادة أقل من معدل النمو السنوي البالغ 7.4% في عام 2017، الذي يعتبر أيضًا أقل من متوسط معدل النمو خلال 10 سنوات.وقال مسؤول في وكالة الإحصاءات إن ثقة المستهلك تراجعت مع بدء التباطؤ في العام الماضي، مما أدى إلى زيادات أقل نسبيًّا في المبيعات في تجارة الجملة والتجزئة.وبلغت المبيعات في قطاع الجملة والتجزئة 1.29 تريليون وون العام الماضي، لكن معدل النمو على أساس سنوي سجل 4.7%، بنسبة أدنى بكثير من المتوسط الإجمالي.