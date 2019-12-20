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السياسية

مون يشدد على التعاون الثلاثي في التجارة الحرة والسلام

Write: 2019-12-24 13:20:32Update: 2019-12-24 13:24:06

مون يشدد على التعاون الثلاثي في التجارة الحرة والسلام

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس "مون جيه إين" على أهمية التعاون الثلاثي بين سيول وبكين وطوكيو في التجارة الحرة والسلام في شرق آسيا.
وكشف "مون" عن رؤيته الإقليمية في قمة الأعمال الثلاثية في مدينة "تشنغدو" بجنوب غرب الصين اليوم الثلاثاء.
وقال الزعيم الكوري الجنوبي إن التجارة الحرة ساعدت الدول على الإصلاح الذاتي والنمو العالمي، ووصفها بأنها حزام أمان يعزز الثقة المتبادلة بين الشركات، ويقلل من عدم اليقين في المستقبل.
وفي إشارة إلى الاتفاق على صفقة الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ في أكتوبر، أعرب "مون" عن أمله في أن تحقق البلدان الثلاثة مزيدًا من التقدم في توسيع نطاق أنظمة التجارة الحرة الثنائية والثلاثية الأطراف.
كما أكد على دور الدول الثلاث في اقتصاد السلام، وقال إن الجهود المبذولة لتحويل شمال شرق آسيا إلى مجتمع من السكك الحديدية والطاقة والاقتصاد سيخلق مزيدًا من فرص العمل لشركاتهم.
وقد حضر الفعالية التي عُقِدت قبل القمة الثلاثية بين بكين وطوكيو وسيول رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، بالإضافة إلى رجال الأعمال من الدول الثلاث.
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