مون يسلط الضوء على تعزيز التعاون مع الصين واليابان

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية واليابان والصين تعد من الناحية الاقتصادية مجتمعًا يشترك في نفس المصير، حيث تتمتع اقتصاداتها الثلاثة بتكنولوجيا ونقاط قوة خاصة بها متصلة بسلسلة قيمة.وفي بداية القمة الثلاثية لهذا العام في مدينة "تشنغدو" بجنوب غرب الصين، أعرب "مون" عن أمله في أن تدعم الدول الثلاث التعاون الاقتصادي من أجل التنمية المشتركة، ضمن نظام تقسيم العمل والتعاون.وشدد "مون" على أن التغيرات السريعة فيما يتعلق بالنزعة الحمائية وتغير المناخ والثورة الصناعية الرابعة تدعو إلى تحقيق تعاون أقوى بين الجيران الثلاثة في شمال شرق آسيا.ثم أكد الزعيم الكوري الجنوبي على الحاجة إلى "التعاون المتناغم" بين القوى الإقليمية، قائلًا إنها تشترك في نفس الحلم المتمثل في تعزيز "العالم المستدام".