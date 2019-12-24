سيول وبكين وطوكيو تتفق على التعاون لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

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قال الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية والصين واليابان اتفقت على العمل معًا من أجل نزع السلاح النووي وإقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية، عبر الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وأدلى الرئيس "مون" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب قمة ثلاثية مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في مدينة تشنغدو الصينية.وقال "مون" إن الأطراف الثلاثة اشتركت في إدراكها بأن السلام في المنطقة يخدم مصلحة جميع الدول، واتفقت على بذل الجهود المشتركة لتحقيق تقدم جوهري في نزع السلاح النووي من خلال الحوار المبكر بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقال الرئيس إن القمة أضاءت مستقبل التعاون الثلاثي، مضيفًا أنها وفرت فرصة مهمة للدول الثلاث للالتقاء والتعاون بصورة منتظمة.كما قال إن كوريا الجنوبية سوف تترأس القمة الثلاثية العام المقبل، متعهدًا ببذل الجهود اللازمة لضمان تحقيق النفع لحياة الناس.