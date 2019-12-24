مون وآبيه يتفقان على أهمية تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو

Photo : YONHAP News

أكد زعيما كوريا الجنوبية واليابان على أهمية الحاجة إلى تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.وقد اجتمع الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في قمة ثنائية في مدينة "تشنغدو" الصينية اليوم الثلاثاء، بعد اختتام القمة الثلاثية التي جمعتهما ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ".وفي بداية القمة الثنائية، قال "مون" إن كوريا الجنوبية واليابان بلدان متجاوران، ولا يمكنهما الابتعاد عن بعضهما حتى إذا شعرا بعدم الراحة في بعض الأوقات.وتأتي القمة في خضم التوتر بين البلدين بسبب القضايا التاريخية والتجارية، وهي الأولى بين الزعيمين منذ 15 شهرا.واتفق "آبيه" على أهمية تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، وأعرب عن أمله في تحقيق ذلك.كما أكد على أهمية التعاون الأمني بين البلدين، وكذلك مع الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه أمر "بالغ الأهمية".