4 طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

بعد أن ألمحت كوريا الشمالية إلى تنفيذ استفزاز جديد عبر حديثها عن هدية عيد الميلاد، أرسلت الولايات المتحدة في إجراء نادر للغاية 4 طائرات استطلاع دفعة واحدة إلى شبه الجزيرة الكورية، من أجل رصد الأراضي والبحار الكورية الشمالية بدقة.ويبدو أن هذه الطائرات قد توجهت إلى شبه الجزيرة الكورية صباح يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.وفي هذا السياق صرح موقع تتبع الطيران المدني "أير كرافت سبوت" أنه تم رصد تحليق طائرات "ريبيت جونيت (RC-135W) و" E-8C جوينت ستارس(J-STARS)" و"RQ-4 غلوبال هوك" و"كوبرابول (RC-135S)" فوق شبه الجزيرة الكورية في مهمة مراقبة واستطلاع.والجدير بالذكر أن طائرة RC-135W المخصصة للتنصت على الاتصالات والتابعة للقوات الجوية الأمريكية مزودة بجهاز التقاط المؤشرات المرسلة من جهاز "تيليميتري" الخاص بالقياس عن بعد فوق الآراضي قبل إطلاق الصواريخ وتحليل مسار الرؤوس الصاروخية.ومن المعلوم أن طائرة E-8C المزودة بنظام الرادار الخاص بالمراقبة المتكاملة ومهاجمة الأهداف قادرة على رصد تحركات القوات البرية والمعدات العسكرية بصورة دقيقة.وتعتبر طائرة غلوبال هوك طائرة استطلاع من دون طيار قادرة على التحليق فوق الأرض باستخدام رادار خاص عالي الوظائف وجهاز استكشاف بالأشعة فوق الحمراء وبإمكانها الطيران على ارتفاع 20 كيلومترا فوق سطح الأرض.أما طائرة RC-135S فهي قادرة على تتبع مسار صاروخ بالستي باستحدام جهاز الضوء الإلكتروني المتقدم، ويرجح أنها جاءت إلى شبه الجزيرة الكورية لاستطلاع قاعدة للغواصات العسكرية التابعة للشمال تحسبا لإطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا من على غواصة.ويذكر أن طائرات الاستطلاع الأمريكية ظلت تتوجه إلى شبه الجزيرة الكورية يوميا منذ يوم 19 من هذا الشهر.