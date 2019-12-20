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تقرر إيقاف تشغيل مفاعل "وولسونغ" الذري رقم 1 بشكل نهائي بعد مفاعل "كوري" الذري رقم 1.ويذكر أن مفاعل "وولسونغ" الواقع في مدينة "كيونغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" كان قد بدأ تشغيله في عام 1983.وعقدت لجنة سلامة الطاقة الذرية اجتماعا عاما لها أمس الثلاثاء وافقت خلاله على خطة إيقاف تشغيل المفاعل التي كانت المؤسسة الكورية للطاقتين المائية والذرية قد تقدمت بها في شهر فبراير الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعيْن في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين من أجل مناقشة الخطة إلا أنها لم تتوصل إلى قرار نتيجة لوجود خلافات كبيرة في الآراء.لذلك لجأت اللجنة لإجراء عملية تصويت أدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف بموافقة خمسة أعضاء من بين سبعة من أعضاء اللجنة.ولكن تبقى هناك مسألة يجب تسويتها وهي التي تتعلق بالشكوك التي أثارها البرلمان حول تعمد مزعوم للمؤسسة الكورية التقليل من الجدوى الاقتصادية للمفاعل الذري من خلال تزوير بعض البيانات المتعلقة به، مما دفع البرلمان إلى مطالبة مجلس المحاسبة بإجراء بحث في الموضوع.وجدير بالذكر أنه في حال توصل مجلس المحاسبة إلى وجود مشكلة ما بشأن قرار إيقاف المفاعل بشكل مبكر، فيمكن إحياء المسألة مرة أخرى.