عودة الرئيس مون إلى البلاد بعد زيارة إلى الصين

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عاد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مساء أمس الثلاثاء إلى البلاد بعد زيارة بيومين إلى الصين لحضور مؤتمر قمة كورية صينية يابانية.وقرر الرئيس مون المكوث في بيته اليوم الأربعاء الذي يصادف إجازة عيد الميلاد للراحة والاستماع إلى التقارير بشأن التحركات الكورية الشمالية المتعلقة باستفزاز محتمل في سياق ما أعلنته بيونغ يانغ حول هدية عيد الميلاد.والجدير بالذكر أن الرئيس "مون" قد ركز في أثناء زيارته للصين على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث من أجل استئناف الحوار بشأن نزع الأسلحة النووية في ظل تصاعد التوتر قبل انتهاء المهلة بنهاية هذا العام والتي وضعها الشمال لإبداء واشنطن مرونة في المفاوضات مع بيونغ يانغ.وجدد زعماء الدول الثلاث خلال مؤتمر القمة الثلاثية الأخير التأكيد على تطابق المصلحة في النزع الكامل للأسلحة النووية وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية مع مصالحها المشتركة، وقرروا التعاون الوثيق في هذا المجال.وخلال قمة كورية صينية طالب الرئيس الكوري "مون جيه إين" الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بلعب دور مهم في جعل الشمال يقبل بالحوار بدلا من الاستفزازات العسكرية. كما ناقش معه أيضا مسودة قرار لتخفيف العقوبات على بيونغ يانغ كانت الصين وروسيا قد تقدمتا بها إلى الأمم المتحدة.وفي مباحثات أجراها الرئيس "مون" مع رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشانغ" ذكر الرئيس الكوري مجددا مبادرة " مجتمع السكك الحديدية في شرق آسيا" التي تربط الكوريتين بالصين عبر شبكة السكك الحديدية حيث أعرب الجانب الصيني عن نيته مناقشة الموضوع.ومن المتوقع أن يراجع الرئيس "مون" نتائج زيارته إلى الصين ويركز بناء عليها على تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية واستئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن.