الرئيس الأمريكي متفائل بهدية عيد الميلاد من كوريا الشمالية

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في رده على سؤال عن ماهية هدية عيد الميلاد التي كانت كوريا الشمالية أعلنت عنها في وقت سابق، أجاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيتعامل معها بشكل ناجح جدا مضيفا قوله " هيا نرى ماذا سيحدث."جاء رد الرئيس الأمريكي إجابة على سؤال توجه به فريق من المراسلين بعد إجراء الرئيس مكالمة هاتفية عبر فيديو مع بعض الجنود الأمريكيين بمناسبة عيد الميلاد الكريسماس.ويأتي ذلك بعد 8 أيام من تصريحات للرئيس الامريكي قال فيها إن كوريا الشمالية ستصاب بخيبة أمل إذا كانت تعتزم تنفيذ شيء ما. وهي تصريحات تتطابق مع ردود فعل عدد من القادة العسكريين الأمريكيين الذين أعربوا عن استعدادهم لأي ظروف طارئة .وفي رد عن إمكانية أن تكون هدية عيد الميلاد التي ذكرتها بيونغ يانغ إطلاق صاروخ طويل المدى تجنب الرئيس "ترامب"الإجابة، مستخدما أسلوب التشبيه وقال "إن الهدية قد تكون إناء للزهور".والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد علقت تجاربها النووية وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ شهر نوفمبر من عام 2017.وتفسر تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها رسالة تحذير للشمال من تخطي الخط الأحمر خاصة مع تأكيد الرئيس "ترامب" عديد المرات على أن توقف بيونغ يانغ عن إجراء التجارب يمثل أحد أهم إنجازاته الدبلوماسية.