مقر الرئاسة الكورية تنتبه إلى بيونغ يانغ يوم هدية الكريسماس

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يتركز انتباه مقر الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء الذي يصادف عيد الميلاد إلى التحركات التي تجريها كوريا الشمالية والتي كانت قد أعلنتها في وقت سابق.وقد تعود عقارب الساعة الخاصة بنزع الأسلحة النووية إلى الوراء في حال قيام بيونغ يانغ باستفزاز في ظل عدم إحراز تقدم في الحوار النووي وتصاعد التوتر بين الشمال والولايات المتحدة، لذلك يتجه انتباه مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية إلى التحركات الكورية الشمالية في جو يسوده التوتر.واكتفى مسؤول في مقر الرئاسة بالقول إن المكتب يركز انتباهه الكبير ويراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية دون ذكر المزيد من التفاصيل.وفي الواقع تقوم السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية بتشغيل رادارات خاصة بالإنذار المبكر للكشف عن الصواريخ الباليستية فوق الأرض علاوة على تشغيل مدمرة إيجيس المزودة برادار SPY-1D القادر على استكشاف الصواريخ الباليستية فوق البحار مما يشير إلى تعزيز حالات المراقبة والتأهب تجاه الشمال.