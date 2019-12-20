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يصادف اليوم الأربعاء عيد الميلاد الكريسماس الذي يحتفل فيه المسيحيون بقدوم الطفل المسيح إلى الأرض حيث أقيمت ليلة أمس مراسم القداسة والصلوات الكبيرة في مختلف الكنائس والدور الكاتدرائية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد .وأكد الكاردينال "يوم سو جونغ" في قداسة منتصف الليل التي أقيمت في دار "ميونغ دونغ" الكاتدرائية على ضرورة التوافق رغم وجود الاختلاف في الآراء والقيم.كما أقيمت في الكنائس المنتشرة في أنحاء البلاد أيضا مختلف الصلوات والأحداث الرامية إلى إحياء معنى ميلاد المسيح.وقضى المؤمنون عيد الميلاد الكريسماس المقدس والهادئ في ظل الشموع الخافتة.من جانبها صنعت الدائرة البوذية أيضا أشجار الكريسماس وقدمت التبريكات حيث قام عدد من الرهبان البوذيين البارزين، بمن فيهم الراهب "جاسونغ" في معبد "جو كيه جونغ" بمشاهدة فيلم وثائقي يصور حياة القديس الراحل "لي تيه سوك" المسمى "شفايتزر" في جنوب السودان وهم يستذكرون أفكاره.أما مواطنو سيول فقد استمتعوا بجو عيد الميلاد الكريسماس في مختلف أنحاء العاصمة حتى وقت متأخر من ليلة أمس.بالرغم من أن عيد الكريسماس هذا العام لم يكتسي حلة بيضاء، إلا أن المحبة والسلام سادت الليلة الماضية في جميع أنحاء البلاد.