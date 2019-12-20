74% من المواطنين في سيول يرون ضرورة إعادة التوحيد

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أظهر استطلاع للرأي أنه على الرغم من التوترات الحالية بين الكوريتين، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان سيول يعتقدون أن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بحاجة إلى التوحيد.وفي استطلاع أجرته حكومة سيول مؤخرًا على ألفي شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و69 عامًا، أجاب 74% من المجيبين بأن الكوريتين بحاجة إلى التوحيد.وبحسب الفئة العمرية، أيد المجيبون في الأربعينات من العمر إعادة التوحيد بنسبة 78.6% قائلين إنه أمر ضروري. وسجلت فئة العشرينات أقل نسبة تأييد لضرورة التوحيد، حيث بلغت النسبة 66% من المجيبين في تلك الفئة العمرية.لكن الدراسة كشفت أيضًا أن المواطنين يشعرون بالغموض إزاء آفاق العلاقات بين الكوريتين، حيث توقَّع 40% فقط أن تتحسن العلاقات بين البلدين في غضون خمس سنوات.وقد تم إجراء الاستطلاع على شبكة الانترنت في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، وبلغت مستوى الثقة 95%، مع هامش خطأ زائد أو ناقص 2.2 نقطة مئوية.