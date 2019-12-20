الحكم بالسجن لمدة عام على الجنرال الذي أصدر أمرًا بمراقبة المدنيين

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صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق الجنرال الذي أصدر أمرًا بالمراقبة غير القانونية للأسر المتضررة من حادث غرق العبارة "سيه وال".وقد أصدرت محكمة عسكرية الحكم يوم الثلاثاء الماضي على الجنرال "سو كانغ وون"، الذي شغل منصب رئيس أركان قيادة أمن الدفاع التي تم حلها مؤخرًا، وهي وحدة بالجيش كانت مكلفة بمكافحة التجسس والأمن الداخلي.وقررت المحكمة أن "سو" قد أمر مرؤوسيه بمراقبة وجمع المعلومات حول عائلات ضحايا كارثة العبارة التي وقعت في عام 2014، وقالت إن ذلك يمثل انتهاكًا جسيمًا لخصوصية المواطنين والحقوق الأساسية.كما حُكِم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق ضابط آخر يسمى "كيم"، كان يعمل قائدًا بإحدى وحدات قيادة أمن الدفاع بمنطقة أنسان بمقاطعة كيونغي.وقد تم القبض على "كيم" و"سو" في سبتمبر من العام الماضي، بتهمة إجراء مراقبة غير قانونية لأسر ضحايا العبارة "سيه وال".