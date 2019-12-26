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السياسية

استمرار المماطلات السياسية لليوم الثالث بسبب مشروع قانون الإصلاح الانتخابي

Write: 2019-12-26 09:36:53

استمرار المماطلات السياسية لليوم الثالث بسبب مشروع قانون الإصلاح الانتخابي

Photo : YONHAP News

واصل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي مماطلته السياسية في البرلمان، حيث تابع نواب الحزب أمس الأربعاء خطاباتهم لتعطيل تمرير مشروع قانون الإصلاح الانتخابي في المسار السريع.
وقد بدأ الحزب المعارض عملية المماطلة في البرلمان يوم الاثنين الماضي، في محاولة لعرقلة إقرار قانون الانتخابات الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحاكم.
وقد دعا الحزب الحاكم بالفعل إلى عقد جلسة استثنائية أخرى اليوم الخميس، ليتم خلالها التصويت على قانون الانتخابات وغيره من مشروعات القوانين.
ومع اعتزام الحزب الحاكم إقرار مشروعات قوانين المسار السريع المتعلقة بإصلاح النيابة وإنشاء هيئة تحقيق مستقلة في فساد كبار المسؤولين وإصرار الحزب المعارض الرئيسي على عرقلة تلك القوانين باستخدام المماطلة البرلمانية، فمن المتوقع أن تستمر المواجهات البرلمانية حتى نهاية العام.
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