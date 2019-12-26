طرح مشروع قانون الإصلاح الانتخابي للتصويت

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انتهى أعضاء الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية من إلقاء الخطابات التي كانت تهدف إلى عرقلة مشروع قانون الإصلاح الانتخابي منتصف ليلة أمس الأربعاء، مع انتهاء الجلسة البرلمانية الاستثنائية.وقد اختتمت الخطب بعد حوالي 50 ساعة منذ بدء كلمة النائب المعارض "جو هو يونغ" ليلة الاثنين الماضي، في محاولة لإعاقة تمرير قانون الانتخابات الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحاكم.وسوف يتم طرح مشروع القانون تلقائيًّا للتصويت خلال الجلسة الاستثنائية التالية، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس في الساعة 2 ظهرًا.ولكن يقال إن الحزب الحاكم يفكر في تأخير الجلسة لليوم التالي، تجنبًا لإجراء تصويت برلماني على عزل وزير المالية "هونغ نام كي"، وهي الخطوة التي يسعى إليها حزب المعارضة.وعندما تبدأ الجلسة الجديدة من المرجح أن يمرر الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصغرى قانون الإصلاح الانتخابي، قبل معالجة التشريعات المتعلقة بإصلاح النيابة العامة، وثلاثة تشريعات متعلقة بروضات الأطفال.