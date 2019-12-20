الرئيس الصيني يزور كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام القادم

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قال مسؤول رئاسي إنه "شبه متأكد" من زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام المقبل.وصرح المسؤول للصحفيين أمس الأربعاء بذلك، لكنه أضاف أن التنسيق النهائي أمر ضروري بشأن التوقيت والمسائل الأخرى المتعلقة بالزيارة.وقد دعا الرئيس "مون جيه إين" الرئيسَ الصيني إلى زيارة كوريا الجنوبية في المستقبل القريب، خلال محادثات القمة الثنائية في بكين يوم الاثنين الماضي. وقال المكتب الرئاسي إن "شي" استجاب للدعوة وقال إنه سيدرس القيام بالزيارة.وفي حالة زيارة "شي" لسيول ستكون هذه هي الزيارة الأولى في حوالي ست سنوات، وهي الأولى منذ أن أصبح "مون" رئيسًا في عام 2017.وقال المسؤول إن "مون" اقترح خلال القمة أن تحدد كوريا الجنوبية والصين عام 2022 عامًا للتبادلات الثقافية والسياحية بين الجانبين، وأن تقوما بتعزيز التبادلات الثنائية الشعبية والثقافية بدءًا من العام المقبل.من ناحية أخرى، قال المسؤول الرئاسي إن كوريا الجنوبية ستستضيف قمة ثلاثية العام المقبل مع الصين واليابان، بمشاركة رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ".