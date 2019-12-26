كوريا الشمالية لن تشارك في تصفيات كرة القدم النسائية الأولمبية في كوريا الجنوبية

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أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية قررت عدم المشاركة في التصفيات الأولمبية لمسابقة كرة القدم النسائية المقرر عقدها في فبراير في كوريا الجنوبية.وصرح مصدر لوكالة يونهاب للأنباء ومقرها سيول أمس الأربعاء أن كوريا الشمالية أبلغت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخرًا بقرار عدم المشاركة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو لعام 2020.ومن المقرر أن تستمر التصفيات من الثالث إلى التاسع من فبراير في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية.وقال المصدر إن الشمال لم يقدم سببًا للانسحاب، وأضاف أن الاتحاد الكوري لكرة القدم في سيول يصدر إعلانًا عن ذلك قريبًا.وأضاف المصدر أنه لن يتم استبدال فريق آخر بكوريا الشمالية في البطولة.وكانت كوريا الشمالية ستواجه كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي فيتنام وميانمار.