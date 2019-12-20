مون يؤكد عدم التدخل في أحكام المحكمة بشأن العمل القسري

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أكد الرئيس "مون جيه إين" خلال محادثات القمة الثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" أن سيول لا يمكنها التدخل في الأحكام القضائية المتعلقة بالعمل القسري في زمن الحرب.وقال مسؤول رئاسي رفيع المستوى للصحفيين أمس الأربعاء إن "مون" أوضح بقوة موقف حكومته من عدم التدخل في أحكام المحكمة العليا في هذا الشأن.لكن "مون" دعا إلى التوصل إلى حل سريع للقضية، وطلب من اليابان المساعدة في بذل الجهود للبحث عن أفضل حل للأزمة.وخلال قمة الثلاثاء الماضي ناقش "مون" و"آبيه" قضية المياه الملوثة في محطة فوكوشيما النووية، وسط المخاوف المتزايدة التي تفيد بأن طوكيو تخطط للتخلص من المياه المشعة في المحيط الهادي.وقال "مون" إنه يبدو أن اليابان لا تقدم معلومات كافية حول هذه القضية، وأن هناك نقصًا في الشفافية. وقد أبدى "آبيه" استعداده لتقديم المعلومات اللازمة.