الإعلام الكوري الشمالي يروج للتنمية الفضائية السلمية

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نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية مقالًا حول الاتجاهات العالمية في التنمية الفضائية، وسط المخاوف من أن النظام الشيوعي قد يجري اختبارًا لصاروخ بعيد المدى، كـ "هدية لعيد الميلاد" للولايات المتحدة.ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في الشمال تفاصيل حول إطلاق الأقمار الصناعية في الصين والهند ومصر، وقالت إن التطوير الفضائي للأغراض السلمية والازدهار المشترك مستمر في جميع أنحاء العالم.وقال التقرير إن هذا المجال أصبح ساحة للمنافسة الدولية التي لا تقتصر على عدد قليل من الدول المتقدمة، وأضاف أن العديد من البلدان تستثمر في برامجها الفضائية.ويبدو أن التقرير يرسل رسالة أن كوريا الشمالية تحتاج إلى تطوير برنامجها الفضائي الخاص من خلال إطلاق الأقمار الصناعية.