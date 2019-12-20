كوريا في المركز الأول من حيث الاستثمارات الأجنبية في فيتنام هذا العام

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اتضح أن رؤوس الأموال الكورية الجنوبية هي الأكبر من بين رؤوس الأموال الأجنبية التي تم تسجيلها كاستثمارات في فيتنام هذا العام.وقالت وزارة التخطيط الاستثماري الفيتنامية أمس الأربعاء إن حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي تم تسجيلها كاستثمارات في فيتنام بلغ 38 مليارا و20 مليون دولار هذا العام بزيادة نسبتها 7.2 %، منها 7 مليارات و920 مليون دولار في شكل رؤوس أموال كورية لتحتل كوريا بذلك المركز الأول بنسبة 20.8 % من إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية في فيتنام. ثم جاءت هونغ كونغ في المركز الثاني ب7 مليارات و870 مليون دولار بينما جاءت سنغافورة في المركز الثالث ب 4 مليارات و500 مليون دولار.وتلقت فيتنام 20 مليارا و380 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام لتسجل زيادة بمقدار 6.7 % بالمقارنة مع العام الماضي.