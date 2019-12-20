تعاون كوري صيني ياباني في مجال البحث في الغبار الناعم والأمراض الوبائية والزلازل

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من المتوقع أن تبدأ كوريا الجنوبية والصين واليابان في إجراء بحوث مشتركة حول الغبار الناعم والأمراض الوبائية والزلازل.وفي هذا السياق قررت الدول الثلاث استئناف "مشروع التعاون الثلاثي في البحوث المشتركة" الذي تم وقفه في عام 2011.وصرحت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الكورية بأنها عقدت بالتعاون مع نظيرتيها الصينية واليابانية الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء التكنولوجيا الكوري الجنوبي والصيني والياباني في فندق "بلازا" بسيول اليوم الأربعاء حيث اتخذت الدول الثلاث هذا القرار.واتفقت الحكومات الثلاث على عقد اجتماع عمل من أجل استئناف تنفيذ المشروع المشترك الخاص بها وتنسيق تفاصيله.وفي هذا الصدد، قال "وانغزكانغ" وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني إن العام المقبل يمثل عاما للتعاون الكوري الجنوبي والصيني والياباني في ابتداع العلوم والتكنولوجيا واقترح تنفيذ مشروع للتعاون بمشاركة حكومات الدول الثلاث.من جانبه وافق "تشيه كي يونغ" الوزير الكوري على الاقتراح الصيني وقال إن مشروع التعاون الذي ستشارك فيه مختلف الأطراف بما فيها الحكومات والشركات والجامعات والمعاهد العلمية سيتيح فرصة تعزيز مستوى التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الدول الثلاث.كما قررت كوريا الجنوبية واليابان عقد مباحثات ثنائية على مستوى وزيري العلوم والتكنلوجيا وتكوين لجنة حكومية على مستوى المدير العام بين وزارتي البلدين. كما ناقشتا إجراء بحوث علمية مشتركة وتنظيم منتدى لابتداع العلوم والتكنولوجيا بينهما.