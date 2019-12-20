رسو حوالي 100 سفينة في ميناء نامبو الكوري الشمالي خلال هذا العام

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أفادت قناة "صوت أمريكا" اليوم الخميس بأن السفن التي يبدو أنها نقلت الفحم والنفط، وهما من المواد المحظورة من قبل مجلس الأمن الدولي، كانت تتردد على ميناء "نامبو" بكوريا الشمالية حوالي 100 مرة خلال هذا العام.وصرحت القناة بأن شركة الأقمار الصناعية المدنية "بلانيت لابس" قامت بتحليل صور الأقمار الصناعية ووجدت أن 71 سفينة على الأقل أرست في ميناء الفحم بمنطقة نامبو من شهر يناير الماضي إلى الرابع والعشرين من هذا الشهر.وأشارت إلى أن سفينتين طول إحداهما حوالي 150 مترا والأخرى 130 مترا أرستا في ميناء الفحم يوم الرابع والعشرين منه وقدرت أنهما شحنتا أو أفرغتا كمية من الفحم.كما توقعت أن ما لا يقل عن 71 سفينة، قد تمكنت من الرسو في ميناء نامبو آخذا في الاعتبار الأيام التي لم يتم فيها التقاط صور الأقمار الصناعية أو التي تعذر معها التقاط الصور بسبب الغيوم الكثيفة.علاوة على ذلك صرحت "صوت أمريكا" بأن 47 سفينة على الأقل أرست في مرافق تفريغ النفط على مياه البحر في ميناء نامبو خلال هذا العام.وقالت إن ما بين سفينتين و6 سفن للنفط أقامت بمعدل شهري خلال هذا العام باستثناء شهر أبريل الماضي في مرافق تفريغ النفط بالميناء مدة يوم أو يومين، وقدرت أنها قد تمكنت من إفراغ النفط الذي حصلت عليه كوريا الشمالية من دول أخرى.والجدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحظر تصدير الفحم إلى الشمال ويحدد كمية النفط المكرر القصوى المسموح باستيرادها لكوريا الشمالية بنحو 500 ألف برميل سنويا.