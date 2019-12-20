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تجري حاليا جلسة خاصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق كبير المساعدين السابق في الشؤون المدنية بمقر الرئاسة "تشو كوك".وعقد كبير القضاة المسؤول عن إصدار المذكرة "كوان دوك جين" في محكمة شرق سيول المحلية الجلسة منذ الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس.وفور وصوله إلى مبنى المحكمة في الساعة العاشرة وخمس دقائق من صباح اليوم الخميس، قال وزير العدل السابق إن اليوم يصادف اليوم الثاني والعشرين بعد المائة للتحقيق القسري معه، مضيفا أنه ظل يتحمل بصبر كل التحقيقات الشاملة واللانهائية التي ظلت تجريها النيابة العامة معه ومع جميع أفراد عائلته.كما ذكر أنه لا يستطيع الموافقة على محتوى المذكرة التي أعدتها النيابة العامة وأنه سيوضح اليوم الأمور بالتفصيل أمام المحكمة .وتجدر الإشارة إلى تجمع العشرات من المواطنين أمام البوابة الرئيسية للمحكمة تأييدا لوزير العدل السابق، فيما أيد بعضهم إصدار مذكرة اعتقال ضده.ويواجه "تشو" تهمة الإفراط في استخدام السلطات وعرقلة ممارسة الحقوق وفق مذكرة الاعتقال.وترى النيابة العامة أن "تشو" قد أصدر أمرا لفريق التدقيق الخاص التابع لمقر الرئاسة بإيقاف عملية التدقيق التي يخضع لها نائب العمدة السابق " ليو جيه سو" في مدينة بوسان بالرغم من أنه اكتشف عملية فساد كبيرة ارتكبها "ليو".