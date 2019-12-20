الرئيس الكوري يدعو المجتمع الدولي إلى استجابة مماثلة في حالة وفاء بيونغ يانغ بنزع الأسلحة النووية

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الخميس "إننا في حاجة إلى مزيد من التحركات من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".وأضاف "مون" أنه في حال نفذت كوريا الشمالية عملية نزع الأسلحة النووية بشكل جدي، فيتعين على المجتمع الدولي أن يستجيب لها بشكل مماثل.وكتب الرئيس "مون" مقالا في نفس اليوم في موقع "بروجيكت سينديكايت" الذي يضم 508 أعضاء من الشركات الصحفية في 157 دولة بعنوان "السلام الذي تصنعه الحركات التي لا تُحصى - مبادرة السلام في شبه الجزيرة الكورية" وقال فيه إن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية لم تحل بعد وإن بيونغ يانغ لا تزال تفتح قلبها مضيفا أن كلا من الشمال والولايات المتحدة يطالب الطرف المقابل بالتصرف أولا.وأكد مقال الرئيس"مون" على أهمية مبدأ "التصرف مقابل التصرف" في وقت متزامن بين الطرفين من أجل التغلب على حالة الجمود في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية وحثهما على استئناف الحوار بسرعة من أجل اتخاذ خطوات مماثلة اعتمادا على الثقة المتبادلة بينهما.وقال الرئيس "مون" إن السلام لا يمكن تحقيقه بالمفرد. وشبَه عملية بناء السلام بمباراة كرة القدم التي لا يمكن إجراؤها دون الاعتراف بالطرف الآخر وأضاف أن "السلام يكمن في الضوضاء الناتجة عن مباريات كرة القدم" وفق تعبيره.وأوضح الرئيس الكوري أنه مهما يكن السلام ملحا، لا يمكن لكوريا الجنوبية وحدها زيادة نسقه أوتسريعه.وقال إن هناك أطرافا تصنع السلام معها إلى جانب النظام الدولي. كما قال إن مفاوضات العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن والدورة الثالثة لمباحثات القمة بين البلدين ستمثل أصعب المراحل في كافة عمليات نزع الأسلحة النووية وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على الحاجة إلى تأييد المجتمع الدولي وعلى التصرفات الجماعية بنحو أكبر من أي وقت مضى.كما قال إن الطريق الذي تريد كوريا الجنوبية السير فيه من خلال السلام هو اقتصاد السلام موضحا أن ربط السكك الحديدية والطرق المقطوعة بين الكوريتين يمثل أول خطوة لتحول الكوريتين إلى جسر من أجل قيادة السلام والازدهار في شرق آسيا.