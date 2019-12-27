محكمة كورية تحكم لصالح ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب

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أسقطت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية حكم محكمة ابتدائية، ودعت إلى إجراء مفاوضات بين حكومة كوريا الجنوبية والعديد من ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، في دعوى حول الاتفاق الموقَّع مع اليابان في عام 2015.وأصدرت محكمة سيول العليا الحكم أمس الخميس، قائلة إن الحكومة يجب أن تتقبل أن اتفاق 2015 يتعارض مع مبدأ إعطاء الأولوية للضحايا، وأنه تسبب في زيادة الضغط النفسي على ضحايا الاسترقاق الجنسي.كما ذكرت المحكمة أن الاتفاقات بين الحكومات لا يمكن أن تكون حلًّا أساسيًّا لهذه القضية، وحثت الحكومة على مواصلة الجهود في الداخل والخارج لاستعادة كرامة الضحايا وشرفهن.وقد أقام ما مجموعه تسعة من الضحايا الكوريات دعوى التعويض ضد حكومة كوريا الجنوبية في وقت سابق، ولكن في أغسطس من العام الماضي حكمت محكمة ابتدائية لصالح الحكومة، قائلة إن اتفاق 2015 ليس فيه أمر غير قانوني.وقد صدر حكم المحكمة العليا قبل يوم من الموعد المحدد لإصدار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية اتفاق عام 2015، بناءً على إلتماس قدمه الضحايا.