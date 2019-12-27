مجلس الأمن القومي في سيول يشدد على التعاون الثلاثي مع اليابان والصين

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أكد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية ما أعلنه الرئيس "مون جيه إين" حول تعزيز التعاون مع الصين واليابان.وفي اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي أمس الخميس، قامت اللجنة بتقييم نتائج قمة "مون" مع قادة الصين واليابان التي انعقدت هذا الأسبوع. وقرر أعضاء اللجنة تعزيز التعاون مع بكين وطوكيو للمساعدة في تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات القمة.وفي إشارة إلى الرؤية المشتركة بين "مون" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" التي تحدد الأهداف المشتركة وخارطة طريق للتعاون في السنوات العشر المقبلة، تعهد مجلس الأمن القومي أيضًا ببذل الجهود للحفاظ على زخم التعاون الثلاثي.وتعهدت اللجنة بأن تبذل كوريا الجنوبية بصفتها الدولة المضيفة لقمة العام المقبل الجهود اللازمة لتطوير التعاون الثلاثي بطريقة تركز على المستقبل.كما تعهد الاجتماع بتقديم المساعدة الفعالية لتحقيق الاستئناف السريع للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، من خلال التواصل الوثيق والتعاون مع البلدان المجاورة.