البرلمان يعقد جلسة لتأكيد ترشيح رئيس الوزراء الجديد في 7 و8 يناير

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اتفقت الأحزاب السياسية على عقد جلسة تأكيد للمرشح لمنصب رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" في الأسبوع الثاني من شهر يناير.ووافقت اللجنة البرلمانية الخاصة بجلسات التأكيد أمس الخميس على عقد جلسة استماع لمدة يومين اعتبارًا من السابع من يناير.وقد عين الرئيس "مون جيه إين" "تشونغ"، وهو رئيس البرلمان الأسبق والنائب عن الحزب الحاكم لست فترات، يوم الجمعة الماضي. وبموجب قانون البرلمان يتعين على البرلمان إكمال عملية الاستماع والتأكيد في غضون 20 يومًا من تقديم الطلب الرئاسي، أي بحلول الثامن من يناير.ويتعين على رئيس الوزراء الحالي "لي ناك يون" أن يترك منصبه في موعد أقصاه 16 يناير، حتى يكون مؤهلًا لخوض الانتخابات العامة في أبريل كما هو مخطط له.وتتألف اللجنة البرلمانية الخاصة من 13 عضوًا، من بينهم 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي الحاكم و5 أعضاء من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.