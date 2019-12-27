رفض إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق

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رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق "تشو كوك"، المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة أداء الواجب.وقالت المحكمة إن طلب النيابة بتوقيف "تشو" لا مبرر له، لعدم وجود احتمال لهروبه أو إتلافه للأدلة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سعى الادعاء إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق "تشو" لدوره المزعوم في إنهاء تحقيق بالمكتب الرئاسي حول نائب عمدة بوسان السابق "يو جيه سو"، الذي احتجز آنذاك ووجهت إليه تهم بقبول رشاوى تبلغ قيمتها نحو 50 مليون وون.وقال القاضي "كوون ديوك جين" إنه على الرغم من أن الاتهام له ما يبرره فلا يستدعي احتجاز "تشو".كما قال "كوون" إن هذا يراعي شهادة المشتبه فيه وموقفه أثناء الجلسة، وحقيقة أن زوجته رهن الاعتقال حاليًّا في قضية مختلفة.لكن القاضي ذكر أن المشتبه فيه تسبب في تراجع حكم القانون وأضعف الممارسة المحايدة للوظائف الوطنية، من خلال استغلال سلطته لتعليق التحقيق الجاري حول "يو".