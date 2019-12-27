النيابة تطلب احتجاز نائب عمدة أولسان

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طلبت النيابة إصدار مذكرة توقيف بحق نائب عمدة أولسان "سونغ بيونغ كي"، بتهمة انتهاك قانون الانتخابات.ووفقًا للادعاء اليوم الجمعة، فقد تقدم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية بطلب لاحتجاز "سونغ" إلى محكمة محلية أمس الخميس.ويشتبه الادعاء في أن "سونغ" قد قدَّم رشوة لمسؤول رئاسي بشأن مزاعم الرشوة التي تورط فيها مساعدان لعمدة أولسان السابق "كيم غي هيون" في أكتوبر 2017.كما يعتقد المدعون أن "سونغ" ناقش التعهدات الانتخابية مع المسؤولين الرئاسيين، لمساعدة "سونغ تشول هو" على الفوز بانتخابات بلدية أولسان في يونيو 2018، في انتهاك للقوانين التي تحظر على الموظفين العموميين التدخل في الانتخابات.ويعد "سونغ" عضوًا بالحزب الديمقراطي الحاكم كما أنه صديق قديم للرئيس "مون جيه إين".