سي إن إن: واشنطن توافق على خيارات عسكرية ردًّا على استفزاز كوريا الشمالية المحتمل

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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن واشنطن وافقت على سلسلة من الخيارات العسكرية، ردًّا على أي استفزاز محتمل من كوريا الشمالية، وأنها ما زالت في حالة مراقبة عن كثب، على الرغم من مرور يوم عيد الميلاد بدون "الهدية" التي قالت كوريا الشمالية إنها ستقدمها إلى الولايات المتحدة.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي أمس الخميس إن هذه الخيارات تشمل تحركات استعراض القوة العسكرية التي يمكن تنفيذها بسرعة إذا قام الشمال بإطلاق صاروخ أو أجرى اختبارات لمكونات الأسلحة.وقال المسؤول إن هذه الخيارات تتضمن أيضًا كل شيء، من رحلات الطائرات القاذفة للقنابل عبر شبه الجزيرة الكورية، إلى التدريبات العسكرية البرية.لكن شبكة سي إن إن قالت إنه من غير المعروف العتبة التي سيؤدي تجاوزها إلى اللجوء إلى تلك الخيارات العسكرية.