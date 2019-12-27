طرح مشروع قانون الإصلاح الانتخابي اليوم الجمعة

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من المرجح أن يعقد البرلمان جلسة عامة اليوم الجمعة للتصويت على مشروع قانون الإصلاح الانتخابي المثير للجدل.وقد تم تقديم التشريع للمسار السريع يوم الاثنين الماضي في جلسة استئنائية، لكن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لجأ إلى المماطلة البرلمانية لعرقلة تمريره، عن طريق إلقاء أعضائه للخطابات السياسية التي استمرت لمدة 50 ساعة.ومع توقف المماطلة، من المتوقع أن يعقد الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة جلسة عامة اليوم الجمعة لإقرار التشريع، على الرغم من معارضة الحزب المعارض المستمرة.وعند انعقاد الجلسة العامة، من المحتمل أن يقدم الائتلاف الذي يقوده الحزب الحاكم مشروع قانون آخر للمسار السريع لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة، للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين.